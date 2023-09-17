Meyan kökünü maden suyu ile birlikte tüketirseniz! 10 kat daha değerli su adeta şifa deposu!
Su kadar değerli Meyan kökü, eski Mısır'daki firavunların tatlı içecek olarak kullanıp tüketmesiyle bilinen bir bitki türüdür. Etkisini belli etti!
Metabolizmayı güçlendirerek birçok hastalığa karşı koruma sağlayan meyan kökü bitkisinin maden suyu ile birleşince birden çok faydası daha ortaya çıktı
Ağızda çıkan aftlara iyi geliyor.
Kronik yorgunluğa iyi geliyor.
Vücuttaki çıbanları ve yaraları iyileştiriyor.
Sedef hastalığının tedavisinde kullanılıyor.
Baş dönmesini hafifletiyor.
Eklem ağrılarını dindiriyor.
Soğuk algınlığı tedavisine de yardımcı oluyor.
Siroz hastalığını önlüyor.
Kadın - Aile
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