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Aktüel Meyan kökü şekeri yeme alışkanlığı canından etti
Aktüel

Meyan kökü şekeri yeme alışkanlığı canından etti

Yeniakit Publisher
2020-09-24 14:55:09 -
Meyan kökü şekeri yeme alışkanlığı canından etti

ANKARA (AA) - ABD'de bir inşaat işçisinin her gün meyan kökü şekeri yemesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

BBC'nin haberine göre, Massachusetts eyaletinde yaşayan 54 yaşındaki işçi, günde bir buçuk paket meyan kökü şekeri yiyordu.

İşçinin kalbinin daha önce hiç semptom göstermeden durması, bu alışkanlığıyla ilişkilendirildi.

Uzmanlar, New England Journal of Medicine dergisine yaptıkları açıklamada, meyan kökü şekerindeki glisirizik asitin işçinin ölümüne yol açtığını belirtti.

Doktor Elazer R. Edelman, araştırmaların, glisirizik asitin "hipertansiyon, hipokalemi, metabolik alkaloz, ölümcül aritmiler ve böbrek yetmezliğine" yol açabileceğini ortaya koyduğuna işaret etti.

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