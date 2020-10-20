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Aktüel "Mevsimsel grip ve Kovid-19"a karşı en etkili mücadele yöntemi: Maske
Aktüel

"Mevsimsel grip ve Kovid-19"a karşı en etkili mücadele yöntemi: Maske

Yeniakit Publisher
2020-10-20 13:48:57 -
"Mevsimsel grip ve Kovid-19"a karşı en etkili mücadele yöntemi: Maske

SAMSUN (AA) - Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, maske kullanımının kış mevsiminin yaklaşmasıyla mevsimsel grip ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en önemli mücadele yöntemi olduğunu belirtti.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, insanların soğuk algınlığının artacağı bu dönemde, "Grip mi oldum, korona mı oldum" korkusu yaşamaması için mutlaka maske kullanımına dikkat etmesi gerektiğine işaret etti.

Havaların soğumasıyla insanların kapalı alanlarda vakit geçirdikleri sürelerin artacağını ve soğuk nedeniyle mekanların havalandırılmasının zor olacağını anlatan Oruç, "Kapalı alanlar da virüs bulaşma oranını artıracaktır. Bu nedenle özellikle ev içinde gerçekleştirilecek misafir ağırlama gibi sosyal aktivitelere ara verilmelidir. Kışın grip ve koronavirüse yakalanma korkusu yaşamamak için ev ziyaretlerine ara verin. Misafirlikleri yaza bırakın, maske ve sosyal mesafeyi koruyamayacağınız kapalı alanlarda bulunmayın.'' ifadelerini kullandı.

Zorunlu olarak yapılması gereken söz kesme, kız isteme gibi durumlarda ise olabildiğince az kişiyle, belirli sürelerle, maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun davranılması gerektiğini hatırlatan Oruç, "Aile arasında maske ve sosyal mesafeye ne gerek var, bu güzel günümüzde maskeli mi oturacağız" diye düşünülmesinin vaka sayısındaki artışı da kaçınılmaz hale getireceğini vurguladı.

Muhammet Ali Oruç, kışın da maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun davranılması gerektiğini, bu uygulamanın her ortamda hastalık riskini azaltacağını ve hayat kurtaracağını kaydetti.

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