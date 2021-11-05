Mevsimsel Depresyon Nedir? Mevsimsel depresyon’dan korunma yolları

Mevsimsel Depresyon Nedir?

Mevsimsel depresyon, sonbaharda başlayan ve kışın da devam eden çökkünlük belirtileri ile karakterize bir tür duygulanım bozukluğudur. Tanısal olarak ayrı bir duygulanım bozukluğu olarak değil, depresyonun seyri için bir belirleyici olarak ele alınır.

‘Mevsimsel depresyon’dan korunma yolları

Psikiyatri Uzmanı Dr. Hilal Dost, psikolojik bir rahatsızlık olan mevsimsel depresyon, geçici bir süre olduğu düşünülse de bu dönemde hastanın dikkatli olarak takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Psikiyatri Uzmanı Dr. Hilal Dost, sonbahar ve kış mevsimlerinin doğada olduğu gibi doğanın bir parçası olan insanlarda da çeşitli fiziksel ve ruhsal değişikliklere neden olduğunu belirterek, kasım ayı ile başlayan ve mart ayına kadar devam edebilen "mevsimsel depresyon" hakkında bilgiler verdi.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Hilal Dost, "Kasım ayı geldiğine göre biraz mevsimsel depresyondan bahsedelim. Sonbahar ve kış mevsimleri doğada olduğu gibi doğanın bir parçası olan bizlerde de çeşitli fiziksel ve ruhsal değişikliklere neden olmaktadır. Bu değişimlerin en önemlilerinden biri mevsimsel depresyondur. Güneş ışığındaki azalmaya bağlı olarak tipik depresyon belirtilerinin yanı sıra iştah artışı, aşırı uyku hali, karbonhidratlara aşırı düşkünlük de eşlik edebilir. Depresif sürecin başlaması ve sonlanması mevsimle paralellik gösterir. Güneş ışığı melatonin üretimini azaltır, serotonin üretimi artar ve ruh halimize olumlu etkide bulunur bunun aksine sonbahar ve kış aylarında güneş ışığının azalmasına bağlı olarak melatonin üretimi artacağından yorgunluk, aşırı uyku hali gibi belirtiler görülebilir” dedi.



Psikiyatrist Dost, “Tedavide parlak ışık tedavisi, antidepresan ilaçlar ve psikoterapi birlikteliği fayda sağlar. Bunların yanı sıra gün içinde yürüyüş ya da koşu gibi egzersizlerle gün içinde 1 saat dışarıda vakit geçirmek de önemlidir. Perdeler açılmalı ve gün ışığının eve girmesine izin verilmelidir. Sosyal aktiviteden uzak kalınmamalı, sevilen insanlarla temasta olunmalıdır. Düzenli beslenmeli, yağlı, baharatlı ve aşırı karbonhidrat içeren besinlerden uzak durulmalı ve bol su tüketilmelidir" diyerek sözlerine son verdi.