Bahar aylarında ortaya çıkan alerjik hastalıklar; mevsimsel alerjik rinit, mevsimsel alerjik astım ve mevsimsel alerjik konjonktivit olarak bilinmektedir. Bu hastalıklar, çayır otları, yabani otlar, tahıl bitkileri ve ağaçların polenizasyon zamanı (mart - ağustos aylarında) ortaya çıkar ve bazen de küf mantarlarının etkisine bağlı olarak, sonbahar aylarında alerjik rinit ve alerjik astım atakları olarak karşımıza çıkabilirler.

Alerji olmamak için, hastalıkları oluşturan alerjenlerden uzak durma ve korunma tedbirlerinin alınması gerekir. İlaç ve aşı yöntemi bu sorunu ortadan kaldırabilir.

Mevsimsel alerji için hangi bölüme gidilmeli?

Mevsimsel alerjinizin olduğunu düşünüyorsanız, dahiliye (iç hastalıkları) bölümüne başvurmanız gerekir. Eğer çocuklarda bu tip rahatsızlık ve belirtiler meydana geliyorsa, çocuk hastalıkları uzmanına başvurulması gerekir.

Mevsimsel alerji doğal yollarla nasıl tedavi edilir?

Doğal elma sirkesi mutfaktaki en yararlı ürünlerinden biridir. Doğal bir alerji ilacıdır çünkü mukoza üretiminin azalmasına yardımcı olur ve lenfatik sisteminizin temizlenmesini sağlar. Etkisinden faydalanmak adına bir bardak suya bir tatlı kaşığı elma sirkesi karıştırıp içmeniz yeterlidir.

Alerji dönemlerinde 2 tatlı kaşığı yemeniz yeterli olacaktır.

Mevsimsel alerjiler, diğer alerjilerle karıştırılabiliyor. Eğer ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyorsanız, farklı bir durumdan kaynaklanıp, kaynaklanmadığına dikkat ederek, uzmanınızdan görüş almalısınız.

Ot ve ağaç polenleri

Evcil hayvanların deri veya tüyleri

Çeşitli gıdalar (süt, yumurta, soya, deniz ürünleri, meyve ve kuruyemişler)

Ev ve toz akarları

Mantar veya küf sporları

Arı sokmaları

Birtakım ilaçlar

Kimyasal reçineler, lastik, nikel

Lastik, kauçuk tarzı maddeler

Kolye, küpe tarzı takılar