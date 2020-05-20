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Mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık hizmetleri

Adana genelinde mevsimlik tarım işçilerinin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik valilik koordinesinde yürütülen birçok çalışmaya işçilerin ve ailelerinin sağlık hizmetlerine kolay ulaşmaları amacıyla yürütülen bir proje daha eklendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:50:22 -
Mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık hizmetleri

Adana genelinde mevsimlik tarım işçilerinin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik valilik koordinesinde yürütülen birçok çalışmaya işçilerin ve ailelerinin sağlık hizmetlerine kolay ulaşmaları amacıyla yürütülen bir proje daha eklendi.


Mevsimlik tarım işçilerini korona virüs salgınına karşı bilgilendirme ve işçilerin salgından korunmaları amacıyla gerçekleştirilen proje; Çukurova Kalkınma Ajansının desteğiyle Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yürütülüyor.


"Mevsimlik Tarım İşçilerinde Covid-19 Salgınını Önlemek ve Gıda Tedarik Zincirinin Güvenliğinin Sağlanması" projesi kapsamında görevlendirilen sağlık personelleri, projeye yönelik saha çalışmalarında; mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadır yerleşim bölgelerini ziyaret ederek burada ikamet eden tarım işçileri ile ailelerine korona virüs salgınından korunmaları için almaları gereken önlemler konusunda bilgi veriyor.


Yapılan çalışmayla ilgili bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş, "Adanamız tarım faaliyetlerinin yoğun olarak gerçekleştirildiği bir şehir. Bu sebeple ilimiz genelinde bulunan çadır bölgelerinde çok sayıda mevsimlik tarım işçimiz aileleriyle birlikte yaşıyor. Biz tarım işçilerimizin yaşam kalitelerini artırmak amacıyla birçok proje gerçekleştirdik ve bundan sonra da gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Ülke olarak virüs salgınıyla yoğun bir şekilde mücadele ettiğimiz bu süreçten tarım işçilerimizin ve ailelerinin etkilenmelerini önlemek ve virüsten korunmalarını sağlamak için işçilerimize yönelik bazı koruyucu çalışmalar gerçekleştirdiğimiz bu projemiz, ilimizde gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerin salgın sürecinde de güvenli bir şekilde sürdürülmesi ve gıda tedarik zincirinin güvenliğinin sağlanması bakımından çok önemlidir" diye konuştu.

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