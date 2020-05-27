Mevsimlik tarım işçileri Akit’e konuştu: Bize aş, devlete süreklilik lâzım

Hasan Eğrigöz Afyonkarahisar

Şanlıurfa'dan Afyonkarahisar'a giden mevsimlik tarım işçilerinden Salih Yıldıztaş, Abdülkadir Toprak ve Halil Eğrigöz, devletin kendileri için aldığı Kovid-19 tedbirlerini Akit'e değerlendirdi.

Virüs tedbirleri kapsamında bu yıl çalışamayacaklarını sandıklarını anlatan Salih Yıldıztaş, "Biz ekmeğimizi bu işle kazanıyoruz. Biz buraya gelmesek iş sahipleri mahsulü kaldıracak eleman bulamayacak. Onlar mahsulü kaldırmasa işler aksayacak. Yani süreklilik için herkesin işini yapması gerekli. Bize aş, devlete ise süreklilik şart. Bize bu kolaylıkları sağlayan devletimize teşekkür ediyoruz. Herkes görevini iyi yaparsa pandemi döneminden en az zararla çıkarız" dedi.

Alınan önlemlere uyuyoruz

Bu yıl da evlerinden yüzlerce kilometre uzağa çalışmaya geldiklerini anlatan Halil Eğrigöz ise, “Bizim işimiz bu. Bu işi de birileri yapacak. Çoluk çocuk bütün aile geldik. Çok şükür Allah bize buradan ekmek kapısı açmış. Burada kalabalığız. Bulunduğumuz ortamın dezenfekte edileceği söylendi. O da yapılırsa daha rahat olacağız” ifadelerini kullandı.

Eşi ve kardeşleriyle birlikte çalışmaya gelen yeni evli Abdulkadir Toprak da, "Koronavirüs konusunda devletimiz zaten bütün tedbirleri alıyor. Biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyor ve alınan önlemlere uyuyoruz” diye konuştu.