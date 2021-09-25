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Yerel Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs tır’la çarpıştı, 17 kişi yaralandı
Yerel

Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs tır’la çarpıştı, 17 kişi yaralandı

Aksaray’da mevsimlik işçilerin içerisinde bulunduğu minibüsün tır’a çarpması sonucu 2’si çocuk 17 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 13:24:00 -
Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs tır’la çarpıştı, 17 kişi yaralandı

Mehmet Erkek (42) idaresindeki 71 DL 099 mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, Ali D. (45) kontrolündeki 80 HK 013 plakalı tır’a Aksaray-Adana karayolu Karasu Kavşağı’nda arkadan çarptı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü Erkek ile minibüsteki ikisi çocuk 17 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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