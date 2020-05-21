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Mevsimlik işçiler, korona nedeni ile KKTC’de mahsur kaldı

Türkiye’den mevsimlik işçi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) çalışmaya giden 14 aile korona virüs salgını nedeni ile mahsur kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 18:33:33 -
Mevsimlik işçiler, korona nedeni ile KKTC’de mahsur kaldı

Türkiye’den mevsimlik işçi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) çalışmaya giden 14 aile korona virüs salgını nedeni ile mahsur kaldı.


Korona virüs salgını nedeni ile birçok ülke kara, deniz ve hava ulaşımlarını askıya alarak, sınırlarını yabancılara kapattı. Türkiye’den mevsimlik işçi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) çalışmaya giden 14 aile korona virüs salgını nedeni ile mahsur kaldı. Aileler, zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışırken, Türkiye’ye dönmek için yardım çağrısında bulundu. KKTC’nin Güzelyurt ilçesinde derme çatma barakalarda hayat mücadelesi veren 14 aileden oluşan çoğu çocuk 80 tarım işçisi 20 gündür adada mahsur kaldı. İşçiler, aç ve susuz olduklarını belirerek, “5 aydır buradayız. Sadece 2 ay çalışabildik. Ne su ne elektrik verdiler. Bizi buraya atıp gittiler. Paramızı da alamadık. Çocuklarımızın aç yattığı geceler var. Hiçbir yetkili bizi burada arayıp sormadı. 20 gündür mağduruz. Yol paramız yok. Türkiye’ye dönemiyoruz. Bizi kurtarın” ifadelerini kullandılar. Mevsimlik işçiler, kendilerini KKTC’ye getiren aracılara tepki göstererek, “Biz buraya çalışmaya getirirken, sıcak su, soğuk su var dediler. Ama bu sıcakta içme suyu bile bulamıyoruz. Suyumuz bitiyor. Arıyoruz. Telefona da cevap vermiyorlar” dedi.


KKTC’de mahsur kalan işçiler aileleri ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Biz burada esir kaldık. Sayın Cumhurbaşkanım ne olur bizi kurtarın” çağrısında bulundular.

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