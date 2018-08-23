Mevsimlik işçiler bu bayramda da gurbette

HASAN EĞRİGÖZ/ANKARA

İkamet ettikleri şehirlerden iş dolayısıyla ayrılmak zorunda kalan mevsimlik tarım işçileri, yaz aylarında tarım işçilerine yoğun ihtiyaç olan bölgelere göç ediyor. Yıllardır Ramazan ve Kurban bayramlarını kendi şehirlerinden uzakta geçiren mevsimlik işçiler, bu kurban bayramında da gurbetteler. Nisan ayında Şanlıurfa’dan Afyonkarahisar’ın Eşrefli köyüne ailesiyle birlikte göç eden mevsimlik tarım işçisi Selim İlkılıç, Akit’e konuştu.

BU İŞ OLMAZSA BİZE EKMEK YOK

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan dört çocuk babası 33 yaşındaki Selim İlkılıç, yaklaşık 25 yıldır yaz aylarında mevsimlik iş yapmak için Ege ve İç Anadolu bölgelerine göç ediyor. Ailesi ve akrabalarıyla her bayram olduğu gibi bu bayramı da memleketinden uzakta bez çadırlarda yaşayan Selim İlkılıç, “Yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyoruz. Nisan ayında geldiğimizde burası çok soğuk olur. 4 tane çocuğum var ve bez çadırda 5 ay yaşıyoruz. İşimizin bir resmiyeti, bir belgesi yok. Çalışacağımız gün sayısı da belli. 4, 5 ay içerisinde ne kadar kazanırsak kış ayları bizim için o kadar rahat geçer. Taş toprak içinde çadırda yaşıyoruz. Bizim için bayram ne kadar iyi olabilir ki? Sabah kalkıyoruz burada ki akrabalarla bayramlaşıyoruz. Kurbanımızı kesiyoruz. Öğleye kadar oturup öğleden sonra da işimize geri dönüyoruz. Geçen Ramazan Bayramında da yarım gün oturduk. Buna bizi zorlayan yok. Kendi tercihimiz ama biz de zor durumdayız. Kış aylarında çalışacağım bir iş olsa ben hiç buraya gelmem. Çocuklarımı bu sıcaklara maruz bırakmam” dedi.

ÇOCUKLARIM OKULA SADECE 5 AY GİDEBİLİYOR

Mevsimlik işleri yapmak için memleketinden göç eden Selim İlkılıç, sürekli yer değiştirdiğinden dolayı okuyan 2 çocuğunun eğitiminin sürekli eksik kaldığını belirterek, “Dört çocuğumdan ikisi okula gidiyor ama sürekli yer değiştirdiğimizden okulları yarım kalıyor. Okullar eylülde açılıyor. Biz o tarihte buradan gidip pamuk işlerine başlıyoruz. O da kasım ayının sonuna kadar sürüyor. Çocuklarım okula aralık ayında başlıyor. Sonra nisanda bu işler başlıyor. Oradan kalkıp buralara geliyoruz. Yani toplamda çocuklarım yaklaşık 5 ay okula gidebiliyorlar” diye konuştu.