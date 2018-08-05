Mevsimlik işçiler, 3 metrelik yılanı öldürüp sosyal medyadan paylaştılar
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bahçede çalışan mevsimlik işçiler, karşılarına çıkan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı öldürüp sosyal medya üzerinden paylaştılar.05 Ağustos 2018 Pazar 15:05
Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi’nde sabah saatlerinde fındık bahçesinde çalışan mevsimlik işçiler, yılan olduğunu gördü.
İşçiler, panikle yılanı öldürdü. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı sopayla havaya kaldıran işçiler, fotoğraf çekilerek sosyal medyadan paylaştı.
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