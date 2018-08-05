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Mevsimlik işçiler, 3 metrelik yılanı öldürüp sosyal medyadan paylaştılar

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bahçede çalışan mevsimlik işçiler, karşılarına çıkan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı öldürüp sosyal medya üzerinden paylaştılar.

05 Ağustos 2018 Pazar 15:05
Mevsimlik işçiler, 3 metrelik yılanı öldürüp sosyal medyadan paylaştılar

Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi’nde sabah saatlerinde fındık bahçesinde çalışan mevsimlik işçiler, yılan olduğunu gördü.

İşçiler, panikle yılanı öldürdü. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı sopayla havaya kaldıran işçiler, fotoğraf çekilerek sosyal medyadan paylaştı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 15:05
  1. mevsimlik isciler
  2. dev yılan
  3. yılanı öldürdüler
  4. sosyal medyadan paylaştılar

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