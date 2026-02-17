Mevsimler Şaştı, Giresun’da Ağaçlar Baharı Yaşadı

Karadeniz Bölgesi’nde son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, doğayı da şaşırttı. Giresun’un Eynesil ilçesinde bazı karayemiş (taflan) ve dut ağaçları, kış ortasında çiçek açıp meyve verdi.

Gümüşçay Mahallesi’nde yaşayan 67 yaşındaki Yılmaz Onur’un bahçesindeki ağaçlar, Şubat ayının ortasında adeta bahar gelmiş gibi hem çiçeklendi hem de ürün verdi. Bu duruma oldukça şaşırdığını belirten Onur, kış mevsiminde böyle bir tabloyla ilk kez karşılaştığını ifade etti. Ona göre, bölgede genellikle bahar aylarında görülen bu manzaranın Şubat ayında yaşanması oldukça sıra dışı bir durum.





