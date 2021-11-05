Mevsim değişikliğinde direnç artırmanın yolu: Zencefil

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla havalar soğudu. Vatandaşlar soğuk havalara karşı zencefil tüketerek önlem alıyor.

Mevsim geçişlerinde ve soğuk havalarda tüketilmesi önerilen zencefil, genelde limon, zerdeçal, bal ve tarçın gibi malzemelerle karıştırılarak tüketiliyor. Bunun yanı sıra kış çaylarında da tercih edilen zencefil, düzenli kullanıldığında vücudun direncini arttırıyor. Özellikle sabahları kalkmakta zorlananlara ve gündüz çok üşüyenlerin zencefil kullanması öneriliyor.

Toz, taze ve kuru baharat olmak üzere 3 şekilde tüketilen zencefilin faydalarından bahseden aktarlar, “Zencefilin üst solunum yolu enfeksiyonunda faydalı olduğu biliniyor. Mide bulantısı ve boğaz ağrısı gibi birçok durumda etkili sonuçlar verdiği için ilaç kullanmak istemeyenler zencefil tüketiyor. Bunun yanı sıra metabolizmayı hızlandırdığı için kilo verme ve yağ yakımında da etkili. Toz zencefil zerdeçalla karıştırıldıktan sonra bal, karanfil ve tarçın eklenerek yenildiğinde öksürük, bronşit, nefes darlığı, farenjit, koah gibi hastalıklara da iyi gelir. Ağızdan giren mikrobu kırar. Grip, nezle olmayı engeller. Vücut direncini arttırdığı için kışın vücudu ısıtır. Sıcaklık verir” ifadelerini kullandı.

Kış mevsimine geçiş aylarında insanların sert hava değişiminden etkilendiğini kaydeden aktarlar, vatandaşların aktarlara ilgisinin arttığını, alternatif tıpın ön plana çıktığını ve bu dönemde vatandaşların genellikle ıhlamur, kış çayı, tarçın ve zencefil gibi ürünler aldığını ifade ederek, “İnsanlarda yanlış bilinen bir algı var. Genellikle kış çayının grip olduktan sonra içildiği düşünülür ama tam tersi. Kış çayı vücudun bağışıklığını ve direncini kuvvetlendirmek için tüketilmesi gereken bir içecektir” dedi.