Mevlüt Yüksel'den yeniakit.com.tr'ye kritik açıklamalar

Gazeteci Mevlüt Yüksel, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in sorularını yanıtladı.

Yüksel, Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan Operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada, "4 terörist önemli bir eylem yapacaklardı. Şok bir eylem yaparak terörle mücadeleyi aksatacaklardı. Öyle düşünüyorlardı. Hareketliliği öğrenen Türkiye daha önce yapılan çalışmayı başlattı ve çok önemli bir eylemi engellemiş oldu. Terörist sigarasını içerken nasıl öldüğünü anlamadı." dedi.

Yüksel, Fetullahçı Terör Örgütü ile ilgili de yaptığı açıklamada, FETÖ'nün uyuşturucu ticareti yaptığını açıkladı.