0553 313 94 23

Mevlüt Öztekin kimdir nerelidir?

Mevlüt Öztekin, AK Parti Kağıthane belediye başkan adayı olacağı öğrenilen, Mevlüt Öztekin’in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Mevlüt Öztekin, 2005 - 2008 tarihleri arasında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. AK Parti Kağıthane ilçe başkanı olan Mevlüt Öztekin kimdir? Mevlüt Öztekin nereli? Mevlüt Öztekin kaç yaşında? Mevlüt Öztekin hangi görevlerde bulundu? İşte Kağıthane AK Parti belediye başkan adayı Mevlüt Öztekin biyografisi

29 Aralık 2018 Cumartesi 11:02
Mevlüt Öztekin kimdir nerelidir?

Mevlüt Öztekin, AK Parti Kağıthane belediye başkan adayı olacağı öğrenilen, Mevlüt Öztekin’in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Mevlüt Öztekin, 2005 - 2008 tarihleri arasında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. AK Parti Kağıthane ilçe başkanı olan Mevlüt Öztekin kimdir? Mevlüt Öztekin nereli? Mevlüt Öztekin kaç yaşında? Mevlüt Öztekin hangi görevlerde bulundu? İşte Kağıthane AK Parti belediye başkan adayı Mevlüt Öztekin biyografisi

Mevlüt Öztekin kimdir?

Mevlüt Öztekin, 1981 Ordu doğumlu olup aslen Sivas Koyulhisarlı olan Öztekin İlk, orta ve lise tahsilini Kağıthane'de tamamladıkdan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Üniversitede öğrenci fakülte başkanlığı ve gençlik teşkilatlarında aktif görevlerde bulundu. 2005 - 2009 yılları arasında özel sektörde yazılım mühendisi olarak çalışmıştır. 2005 - 2008 tarihleri arasında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009 - 2014 yılları arasında yerel seçimlerde Kağıthane İ.B.B Meclis Üyeliği yaptı. 2009 - 2018 Tarihleri arasnıda Kağıthane Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yapan Öztekin Evli ve bir çoçuk babasıdır.

Kağıthane 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Fazlı Kılıç % 51.3

CHP adayı Serdar Kurşun % 29.6

MHP adayı Ali Derindağ % 7.7

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 11:02
  1. Sivas
  2. Ordu
  3. İstanbul
  4. Mevlüt Öztekin kimdir
  5. Mevlüt Öztekin nerelidir?
  6. Mevlüt Öztekin ak parti
  7. Mevlüt Öztekin ak parti kağıthane
  8. Mevlüt Öztekin ak parti kağıthane belediye
  9. Mevlüt Öztekin ak parti kağıthane belediye başkan adayı
  10. ak parti kağıthane belediye başkan adayı kim .

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adliyede sahte polis yakalandı! Üzerinden neler çıktı neler
    1. Adliyede sahte polis yakalandı!..
    2. Düzensiz göçle mücadele
    3. "Birkaç takımın daha transfer..
    4. "Altyapıya erişimi rekabet unsuru..
    5. Pamukkale'de balon turlarına yoğun ilgi
    6. İTÜ'lü girişimcilerden 272 milyon..
    7. MSB'den şehitler için özel klip
    8. Fatma Özden Ay kimdir nerelidir?
    9. GRAFİKLİ - "Kartlı ödemeler ekonomiye..
    10. Türkiye'nin "madalya deposu" tekvando
    11. Haberleşmeye aile başına 2 bin 878 TL..
    12. Galatasaraylı kurmaylardan Falcao..
    13. Türkiye’ye Alman turist talebi artacak
    14. Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    15. Ebubekir Taşyürek kimdir nerelidir?
    16. Fazıl Say, Erdoğan'a 1 buçuk ay önce..
    17. "İstanbul'da da Türkiye'de de radyo..
    18. "Konumuz mısır değil bilet"
    19. Ürdün'de af tasarısı eleştirilerin..
    20. "Khalid Boutaib için yurt dışından..
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?