Mevlüt Öztekin kimdir nerelidir?

Mevlüt Öztekin, AK Parti Kağıthane belediye başkan adayı olacağı öğrenilen, Mevlüt Öztekin’in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Mevlüt Öztekin, 2005 - 2008 tarihleri arasında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. AK Parti Kağıthane ilçe başkanı olan Mevlüt Öztekin kimdir? Mevlüt Öztekin nereli? Mevlüt Öztekin kaç yaşında? Mevlüt Öztekin hangi görevlerde bulundu? İşte Kağıthane AK Parti belediye başkan adayı Mevlüt Öztekin biyografisi

Mevlüt Öztekin kimdir?

Mevlüt Öztekin, 1981 Ordu doğumlu olup aslen Sivas Koyulhisarlı olan Öztekin İlk, orta ve lise tahsilini Kağıthane'de tamamladıkdan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Üniversitede öğrenci fakülte başkanlığı ve gençlik teşkilatlarında aktif görevlerde bulundu. 2005 - 2009 yılları arasında özel sektörde yazılım mühendisi olarak çalışmıştır. 2005 - 2008 tarihleri arasında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009 - 2014 yılları arasında yerel seçimlerde Kağıthane İ.B.B Meclis Üyeliği yaptı. 2009 - 2018 Tarihleri arasnıda Kağıthane Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yapan Öztekin Evli ve bir çoçuk babasıdır.

Kağıthane 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Fazlı Kılıç % 51.3

CHP adayı Serdar Kurşun % 29.6

MHP adayı Ali Derindağ % 7.7