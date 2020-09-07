Mevlüt Özcan Hoca Hakk’a yürüdü
Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden Millî Gazete Yazarı İlahiyatçı - Yazar Mevlüt Özcan vefat etti.
Vefat haberini Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Salih Turhan twitter hesabından paylaştı. Turhan, “Milli Gazete yazarlarından, kıymetli hocamız Mevlüt Özcan’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Rabbimiz rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim” dedi.
Mevlüt Özcan kimdir?
İlâhiyatçı. 7 Eylül 1950, Yeniçağa / Bolu doğumlu. Kemaller Köyü İlkokulu, Ankara İmam Hatip Lisesi, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (1981) mezunu. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak Gerede (Bolu), Bilecik ve İstanbul’da çeşitli birimlerde çalışarak 1996 yılında emekliye ayrıldı. Yazıları, 1967 yılından itibaren Babıalide Sabah, Bugün, Yeni Devir gazeteleri ile Oku, Ribat, İslâm, Hicret, Genç Kalem dergilerinde yayımlandı. 1984 yılından itibaren Millî Gazete’de köşe yazarlığı yaptı. Din Görevlisinin El Kitabı adlı eseri hakkında açılan dava aklanmayla (1989) sonuçlandı. İlim Yayma Cemiyeti üyesidir.