Mevlüt kadroda, Rami ise yok Fenerbahçe’nin son iki transferlerinden Mevlüt Erdinç, Trabzonspor maçı kadrosuna alınırken, Adil Rami ise kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe’nin son iki transferlerinden Mevlüt Erdinç, Trabzonspor maçı kadrosuna alınırken, Adil Rami ise kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Mevlüt Erdinç, Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından 21 kişilik kadroya dahil edildi. Son olarak Marsilya’da forma giyen ve bonservisi elinde bulunarak takıma dahil edilen başarılı savunmacı Adil Rami ise 21 kişilik kadroya dahil edilmedi.

Öte yandan sakatlığını atlatan Tolgay Arslan da bu sezon ilk defa kadroda yer aldı.

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