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Spor Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mesut Özil sözleri sonrası Heiko Maas şoka uğradı
Spor

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mesut Özil sözleri sonrası Heiko Maas şoka uğradı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile yaptığı basın toplantısında, mevkidaşına dönerek, "Umarım Mesut Özil'in Cumhurbaşkanımız ile fotoğraf çektirmesinden yine rahatsız olmazsınız?" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 16:46:00 - 2021-01-18 16:54:21

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Heiko Maas arasındaki Alman Milli Takımı oyuncusu Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil ile ilgili yaşanan diyalog ise gülümsetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya Dışişleri Bakanı Maas'a: "Umarım Mesut Özil'in Cumhurbaşkanımız ile fotoğraf çektirmesinden yine rahatsız olmazsınız?" dedi.

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