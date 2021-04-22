Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer iddiasıyla ilgili açıklama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 milyar dolarla yurt dışına kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımadığını sosyal medya hesabından açıkladı.
2 milyar dolar değerinde kripto para ile Tayland’a kaçtığı iddia edilen ve hakkında soruşturma başlatılan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile çekilmiş fotoğraf gündeme geldi.
Sosyal medyaya düşen fotoğrafla ilgili tartışmalar üzerine Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:
Sancaklı'nın oğluna verdiği randevuya eşlik etmiş
"Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019'da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."