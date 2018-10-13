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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rahip Brunson açıklaması!

Rahip Brunson'ın kendi tercümanlarının şikayetleri üzerine tutuklandığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz her zaman bu işi yaptırımlar değil yargı çözer dedik. Yargı da bir ceza verdi. Buna herkesin saygı duyması gerekir" açıklamasını yaptı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 17:38
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rahip Brunson açıklaması!

İngiltere'de resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün serbest bırakılan Rahip Brunson ve en son Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsosluğu'na girerken görüntülenen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında konuştu. 

Rahip Brunson'ın kendi tercümanlarının şikayetleri üzerine tutuklandığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz her zaman bu işi yaptırımlar değil yargı çözer dedik. Yargı da bir ceza verdi. Buna herkesin saygı duyması gerekir" dedi.

Kaşıkçı konusunda da "Tüm dünya bu konuya odaklanmış adeta kitlenmiş durumda. Herkes bu konunun aydınlığa kavuşturulmasını istiyor. Gittiğimiz her yerde bunu bize soruyorlar. Suudların teklifiyle bir  ortak çalışma grubunun oluşturulması konusunda görüş birliği var" ifadesini kullandı.

 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 17:38
  1. İstanbul
  2. Çavuşoğlu

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