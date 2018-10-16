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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Başsavcılık uzmanlarla birlikte büyükelçilik binasının girdiler ve dün gece sabah beş gibi çalışmalarını burada tamamladılar. Bugün itibariyle de başkonsolosun rezidansı ve araçlar dahil yine soruşturmalar devam edecektir" dedi.

16 Ekim 2018 Salı 23:11
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kayıp gazeteci Cemal Kaşıkcı’yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Durumu iki ülke arasındaki ilişkiler nezdinde değerlendiren Çavuşoğlu, "Bugün tabi Suudi Arabistan’ın herhangi bir diplomatı ülkesine gitmek isterse gidebilir, buna yönelik bir kısıtlama yok. Ama dün sizlerin de takip ettiği gibi epeyce bir çabadan ve aradan sonra, başsavcılık uzmanlarla birlikte büyükelçilik binasının girdiler ve dün gece sabah beş gibi çalışmalarını burada tamamladılar. Bugün itibariyle de başkonsolosun rezidansı ve araçlar dahil yine soruşturmalar devam edecektir" şeklinde konuştu.

'AÇIKLIĞA KAVUŞTURMAK DURUMUNDAYIZ'

"Bizim amacımız bellidir, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda kaybolan Kaşıkçı’nın akibetini öğrenmek durumundayız" diyen Çavuşoğlu, tüm dünyanın deta gözlerini buraya kitlediğini belirterek, "Herkes merak ediyor ortada bir can var gazeteci olması da önemli ama her şeyden önemlisi bir insan bir candan bahsediyoruz ve bunu açıklığa kavuşturmak durumundayız. Tabii kimleri sorguya alacak, kimlere ne sorular sorulacak bu başsavcılığın görevi, onlar karar verirler.

Soruşturma kapsamında başsavcı adına ben şu kişiye bu kişiye soru sorulacak veya sorulmayacak diyemem ama yine Kaşıkçı’nın nişanlısı ile ilgili yine soruşturmalar devam ediyor, biliyorsunuz ifadeleri alındı. Sürecin hiçbir engel olmadan engelsiz bir şekilde devam etmesi önemli, aynı şekilde bu sürecin Suudi Arabistan’la bu anlamda işbirliği bakımından önemi var, diğer taraftan bu sürecin sonuç odaklı olması lazım ve şeffaf olması lazım. Hiç kimsenin kafasında bir soru işareti kalmayacak şekilde durumun açıklığa kavuşturulması gerekiyor" diye belirtti.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 23:11
  1. mevlüt çavuşoğlu
  2. cemal kaşıkçı
  3. suudi arabistan
  4. türkiye

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