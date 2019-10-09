Mevlüt Çavuşoğlu'ndan harekatla ilgili ilk açıklama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı.09 Ekim 2019 Çarşamba 17:09
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması sonrası açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir" dedi.
Dışişlerinden açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan da Barış Pınarı Harekatıyla ilgili bir açıklama yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır" açıklaması yapıldı.
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