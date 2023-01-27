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Siyaset Mevlüt Çavuşoğlu'ndan alçak saldırıya sert tepki: Nefret tohumları tüm toplumunuzu zehirleyecek!
Siyaset

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan alçak saldırıya sert tepki: Nefret tohumları tüm toplumunuzu zehirleyecek!

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ekilmesine göz yumduğunuz nefret tohumları tüm toplumunuzu zehirleyecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 18:43:00 -
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan alçak saldırıya sert tepki: Nefret tohumları tüm toplumunuzu zehirleyecek!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka'da bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa’da İslam düşmanlığı durmuyor! Alçak saldırılar yüce dinimiz İslam’ın ve Kutsal Kitabımızın kutsiyetini gölgeleyemez ancak bunu yapanları ve buna izin verenleri alçaltır. Ekilmesine göz yumduğunuz nefret tohumları tüm toplumunuzu zehirleyecek."

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Danimarka'da cuma namazı sonrası bir caminin karşısında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

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