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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AB Başkanlığı personeline ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı personelini ziyaret etti.

31 Temmuz 2018 Salı 15:49
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AB Başkanlığı personeline ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı'nı ziyaret etti ve Başkanlık personeliyle bir araya geldi.

Türkiye'nin en iyi kadrolarına sahip iki bakanlığının birleşmesinden duyduğu memnuniyeti belirten Çavuşoğlu, AB Başkanlığı çalışanlarının bundan böyle AB sürecinin yanı sıra Türk dış politikasının her boyutuna da çok ciddi katkı sağlayacaklarını söyledi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Sorumluluğumuz arttı ama gücümüz de arttı. Türkiye'de en iyi kadrolara sahip iki kurum artık birleşti. İçeride ve dışarıda daha dinamik ve proaktif olmalıyız. Hızlı kararlar alacağız, hızlı adımlar atacağız. Esas felsefemiz bu" dedi. 

"AB ile ortak adım atacağımız alanlar var"

Türkiye'nin üyelik sürecinden vazgeçmeyeceğini de belirten Çavuşoğlu, "Fasıllar açılsa da açılmasa da bugün karşımıza siyasi engeller çıksa da çıkmasa da bizim için (AB'ye üyelik) stratejik amaçtır" diye konuştu.

Türkiye'nin AB'nin ortak üyelik değerlerine inandığını ve bu değerleri paylaştığını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB ile ortak adım atacağımız alanların olduğunu ve bu alanlara odaklanmak gerektiğini belirtti. 

Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı ile diğer bakanlık ve kurumların reformlar konusunda da gerekli çalışmaları yürüteceğini vurguladı.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 15:49
  1. Türkiye
  2. Avrupa
  3. Ankara
  4. Mevlüt Çavuşoğlu
  5. Avrupa Birliği
  6. Dışişleri Bakanlığı

YORUM YAZ

  • berzah_berzah_21 dk önce
    bunların akılları başlarına gelmedi gelmez,hala ab başkanlığı diyorlar hala ab diyorlar,bıktık yahu ab ab ab yok o onu dedi bu bunu dedi,aba altından sopa göstermeler,tehditler vs.hala niye ab diyorsunuz,hala başkanlık kuruyorsunuz neden,bu eziklik neden,ingiltere ab yi bıraktı çıktı,siz ingiltereden dahamı akıllısınız,neden bıraktı ingiltere ab yi,oldu ya girdik ab ye,aç olan yunanistanımı doyuracağız,almanya milyarlarca euro verdi hala veriyor,adamlar hala ab ye küfür ediyor anlamak mümkün değil,ihracatsa neden dönün afrikaya,asya ya bırakın şu avrupa sevdasını yahu,ha biz sorumluluk alamayız diyorsanız altından kalkamayız diyorsanız,gidin millete referandum yapın sorun millete o çok güvendiğiniz sırtınızı yasladığınız millete bakalım ne diyecek millet hodri meydan size
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