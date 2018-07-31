Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AB Başkanlığı personeline ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı'nı ziyaret etti ve Başkanlık personeliyle bir araya geldi.

Türkiye'nin en iyi kadrolarına sahip iki bakanlığının birleşmesinden duyduğu memnuniyeti belirten Çavuşoğlu, AB Başkanlığı çalışanlarının bundan böyle AB sürecinin yanı sıra Türk dış politikasının her boyutuna da çok ciddi katkı sağlayacaklarını söyledi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Sorumluluğumuz arttı ama gücümüz de arttı. Türkiye'de en iyi kadrolara sahip iki kurum artık birleşti. İçeride ve dışarıda daha dinamik ve proaktif olmalıyız. Hızlı kararlar alacağız, hızlı adımlar atacağız. Esas felsefemiz bu" dedi.

"AB ile ortak adım atacağımız alanlar var"

Türkiye'nin üyelik sürecinden vazgeçmeyeceğini de belirten Çavuşoğlu, "Fasıllar açılsa da açılmasa da bugün karşımıza siyasi engeller çıksa da çıkmasa da bizim için (AB'ye üyelik) stratejik amaçtır" diye konuştu.

Türkiye'nin AB'nin ortak üyelik değerlerine inandığını ve bu değerleri paylaştığını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB ile ortak adım atacağımız alanların olduğunu ve bu alanlara odaklanmak gerektiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı ile diğer bakanlık ve kurumların reformlar konusunda da gerekli çalışmaları yürüteceğini vurguladı.