Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mevlüt Çavuşoğlu ve Pompeo görüştü

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo, Brüksel'de yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

27 Nisan 2018 Cuma 16:48
Mevlüt Çavuşoğlu ve Pompeo görüştü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO dışişleri bakanları toplantısı yapılıyor. Toplantı çerçevesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşme saat 15.45'te gerçekleşti. 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün yemin ederek görevine başlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, bugün Brüksel'de yapılacak NATO toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini belirtmişti. 

Sözcü Nauert, Pompeo ile Brüksel'e hareketinden önce havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Pompeo'nun Senatoda onay alıp yemin ederek göreve başladığı gün ilk yurtdışı gezisine çıktığına değinen Nauert, yeni bakanın NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ABD'yi temsil edeceğini belirtmişti. 

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, ilk yurt dışı ziyaretlerini 26-30 Nisan tarihlerinde Brüksel, Riyad, Kudüs ve Amman'a yapacağı açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 16:48
  1. çavuşoğlu
  2. pompeo

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmit'te bomba paniği!
    1. İzmit'te bomba paniği!
    2. Donuk omuz sorunu yaşayanlar dikkat!
    3. ‘Türkiye’nin manevi gücü nükleerden..
    4. İşte Bahçeli'nin seçim tahmini!
    5. Başkan Akkoyun’dan Sarıyer’de gövde..
    6. ÖSO, Hama'daki rejim mevzilerini..
    7. Mevlüt Çavuşoğlu ve Pompeo görüştü
    8. Çin'de okula saldırı! Çok sayıda ölü..
    9. Eski korgeneral İyidil'e..
    10. Devlet Bahçeli, 24 Haziran tahminini..
    11. İnsuyu yenilenen yüzüyle misafirlerini..
    12. İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs..
    13. Çocuklarda aşırı terleme ciddi bir..
    14. 24 Haziran seçimleri ilklerin seçimi..
    15. Kuzey Irak'ta hain saldırı! Şehit ve..
    16. Ağrı Dağı'nın yılkı atları
    17. Dışişleri Bakanlığı'ndan Alman..
    18. Saatte yaklaşık 3 bin yıldırım düştü!
    19. Hain eylemin planlayıcısı itiraf etti
    20. Erdoğan'la görüşen Destici'den ilk..
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...