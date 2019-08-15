0553 313 94 23

Mevlüt Çavuşoğlu: Trump'ın sözü var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile oluşturulması planlanan 'güvenli bölge' ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:49
Mevlüt Çavuşoğlu: Trump'ın sözü var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile oluşturulacak olan güvenli bölge ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Geçenlerde teknik düzeydeki çalışmalardan sonra açıklamalarda bulunmuştuk. Bunun ön mutabakatın bir başlangıcı olduğunu söylemiştik. Detaylandırılması gereken birçok konu var. Bugün ABD'li komutan Şanlıurfa'ya gelecek. Trump'ın 20 mil sözü var. Burada amaç Güvenli Bölge'den YPG/PKK'nın çıkarılmasıdır. ABD'nin oyalama taktiğinin geçerli olmayacağıdır. Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler, sözlerini tutmadılar. ABD, YPG/PKK'ya silah yardımını devam ettiriyor. Samimi olmaları ve oyalama sürecinin Türkiye tarafından tolere edilmeyeceğini anlamaları gerekiyor.

Ayrıntılar geliyor...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:49
  1. Şanlıurfa
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Trump
  4. ABD

YORUM YAZ

  • EmekEmek18 dk önce
    Trump ne söylerse söylesin senato ve Pentagon’un dediği olur
  • SüleymanSüleyman36 dk önce
    Bu ne perhiz bu ne lahana turşusuHem abd nin pydye hala silah yardimında bulunduğunu söylüyorsunuz hemde bunlara güvenip ortak güvenlikli bölge oluşturacağız diyorsunuzSayın bakan siz bizimle dalgamı geçiyorsunuz. Yoksa enayi yerinemi koyuyorsunuz yaAdamlar resmen bizi oyalıyor siz hala Abdnin bizi oyalamasına izin vermeyeceğiz diyorsunuzBi gidin ya bi gidin
  • Mehmet Mehmet 37 dk önce
    Rusya ve esed ile yapılmayan haraket sadece israil ve pkk ya hizmettir.Pkk yi orada meşru hale getiririz
  • yusuf avcıbaşıyusuf avcıbaşı39 dk önce
    Bence Türkiye olarak ABD ye karşı çok ürkek davranıyoruz. Münbiç te oyalandığımzı söylüyoruz. Peki bu oyalamalara karşı ne yapabildik. Alo da paşo. Yani bu tutumumuzun tekrarlanmayacağı konusunda bir endişe yok mu yani. Benim bu konudaki merakım bu YPG ye karşı yanlışlıla da olsa arada sırada neden fırtına obüslari ateşlenmiyor. Bu tutukluk neden.
  • playmekplaymek55 dk önce
    sayin bakan bu zamanda söz vermek nedir bunlar ertesi gün unutulur turmp.un sana verdigi elinde imzali belge varmi yoksa söz vermisleri gec gec sayin bakan bunlara kendin bile inanmiyorsun kendini avutma bosuna.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ABD'nin, İran tankeri için Cebelitarık'a başvurduğu iddia edildi
  1. ABD'nin, İran tankeri için..
  2. Çavuşoğlu-Tunis ortak basın toplantısı
  3. Reyhanlı'da bazı mezarlar tahrip edildi
  4. Et doğrama tahtalarının temizliği..
  5. Chelsea, İngiltere’ye döndü
  6. Motorlarıyla 3 bin metreye tırmanıp..
  7. Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür..
  8. Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a..
  9. Serbest piyasada altın fiyatları
  10. TOKİ açık artırma ile arsa satışı..
  11. Bellona Kayseri Basketbol Ceyda..
  12. İzmir’de su kesintisi
  13. Şehit Erdal Eraslan mezarı başında..
  14. Pakistan'daki şiddetli yağışlar
  15. İtirafçı olan kızı her şeyi anlattı:..
  16. Yabancı sayısı düşüyor mu? Açıklama..
  17. Başkan Mızraklı personellerin..
  18. 6 kişinin ölmüştü! Tehlikeli gerginlik
  19. Elbistan Belediyesi’nden 100 çocuğa..
  20. Aydın’da bir akrep 37 yavru doğurdu
  21. Patoza düşen çiftçiyi itfaiye kurtardı
  22. Türkiye Diyanet Vakfı Milletimizin 453..
  23. TFF 3. LİG
  24. İran tankerinin kaptanı serbest..
  25. Amed Sportif Faaliyeter’den dostluk..
  26. Demre’ye saat başı otobüs seferi..
  27. Ağaçta boynu dalların arasına sıkışan..
  28. Ekmeklerini mangal kömüründen..
  29. KYK borçları silinecek mi? 2019 KYK..
  30. Bayram sonrası çöp konteynerleri..
ABD'den yeni F-35 hamlesi!
ABD'den yeni F-35 hamlesi!
Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

Günün Karikatürü

15 Ağustos 2019
Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması