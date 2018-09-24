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Mevlüt Çavuşoğlu: Ne yazık ki Türkiye'nin omuzlarına bırakıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ne yazık ki Suriye krizinin ağır insani  yükü Türkiye'nin omuzlarına bırakıldı. Taahhütler yerine getirilmedi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 17:58
Mevlüt Çavuşoğlu: Ne yazık ki Türkiye'nin omuzlarına bırakıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Medeniyetlerin beşiği olan Akdeniz, çaresiz insanların  mezarı haline geldi. Sahile vuran çocuklar, bütün dünya ve insanlık adına  utançtır"

Çavuşoğlu: “Masum insanları yalnız bırakmadık, onları  zalim rejimin ya da DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin eline bırakmadık.” 

Çavuşoğlu: "Ne yazık ki Suriye krizinin ağır insani  yükü Türkiye'nin omuzlarına bırakıldı. Taahhütler yerine getirilmedi."

Çavuşoğlu: "Terörle mücadelede kararlılığımızı  sürdürürken sivilleri ve yerleşim alanlarını koruyabileceğimizi gösterdik. Suriye'den Türkiye'ye ve AB'ye göç akışını büyük ölçüde azalttık."

 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 17:58
  1. Mevlüt Çavuşoğlu

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