Mevlüt Çavuşoğlu çok sert çıktı: Korkak Müslüman ülkeler...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika'dan, İsrail'den korkan Müslüman ülkelerin yalpalamaya başladığını görüyoruz. Bunlar mı Kudüs'e sahip çıkacaklar?" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika'dan, İsrail'den korkan Müslüman ülkelerin yalpalamaya başladığını görüyoruz hatta Filistinlilere 'Siz de sesinizi fazla çıkarmayın' diye baskı yapan bazı ülkeler var. Müslüman ülkeden bahsediyorum, Amerika'dan bahsetmiyorum. Bunlar mı Kudüs'e sahip çıkacaklar? Geçtiğimiz 2 yılda İslam zirvelerinde ve BM Genel Kurulunda ABD ve İsrail'e karşı ezici çoğunlukla karar aldırırken bu ülkelerin korkaklığını, ürkekliğini gördük” dedi.

"Etrafımız ateş çemberi"

Türkiye’nin konumuna ilişkin, “Etrafımız ateş çemberi, Suriye'deki yangını söndürmek için ne kadar çaba sarf ettiğimizi her platformda görüyorsunuz. Terörle mücadelesinden tutun da siyasi çözüme kadar, Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesine kadar çok çalışıyoruz, çaba sarf ediyoruz." dedi.