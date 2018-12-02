THY- Euroleague
0553 313 94 23

Mevlitte soluk borusuna lokum kaçan kadın öldü

İzmit'te komşusunun mevlidinde yediği lokum soluk borusuna kaçan 52 yaşındaki kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

02 Aralık 2018 Pazar 16:00
Mevlitte soluk borusuna lokum kaçan kadın öldü

İzmit'te, Neslihan Yılman (52) mevlitte yediği lokumun soluk borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirdi.

Yeşilova Mahallesi'nde oturan Neslihan Yılman, dün komşusunun evindeki mevlide katıldı. Mevlidin okunmasının ardından dağıtılan lokumu yiyen Neslihan Yılman, aniden fenalaştı. İhbar üzerine adrese, 112 Acil ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Neslihan Yılman'ın soluk borusuna lokum kaçtığını belirledi. Neslihan Yılman, ekiplerin tüm müdahalesine karşın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Neslihan Yılman’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesine teslim edilen Neslihan Yılman'ın cenazesi, Kandıra Kubuzcu Abdi Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 16:00
  1. Kocaeli
  2. Mevlitte soluk borusuna lokum kaçan kadın öldü
  3. İzmit
  4. Neslihan Yılman

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas'ta genç kadının kaçırılmak istendiği iddiası
    1. Sivas'ta genç kadının kaçırılmak..
    2. Türkiye Tenis Şampiyonası
    3. Osmanlıspor, Özköylü ile çıkışa geçti
    4. Fenerbahçe'de flaş gelişme! Ali Koç o..
    5. G20 Zirvesi'ne Ukrayna'daki kriz,..
    6. "Türkiye ile iyi bir karşılaşma olacak"
    7. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
    8. Maçın ardından
    9. "Memleketim" şarkısına işaret diliyle..
    10. Çanakkale'de 21 kaçak göçmen yakalandı
    11. Libertadores'te Santiago Bernabeu..
    12. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    13. Uluslararası Komiser Wolf çetesi..
    14. "Gelecek İçin Eğitim Tasarımı..
    15. Didim'de 36 kaçak yapı yıkıldı
    16. Hamas, Fetih'in ABD karar tasarısına..
    17. MAKÜ Prof. Dr. İlhan Varank..
    18. 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı
    19. İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
    20. FETÖ mağdurları evlerini istiyor
    Alenen propaganda yapılıyor! Sokaklarda 'Çarpışma' istiyorlar
    Alenen propaganda yapılıyor! Sokaklarda 'Çarpışma' istiyorlar
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum