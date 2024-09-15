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Gündem Mevlid Kandilini huşu ile idrak ettik
Gündem

Mevlid Kandilini huşu ile idrak ettik

Yeniakit Publisher
2024-09-15 12:21:00 -
Mevlid Kandilini huşu ile idrak ettik

Beşeriyetin gördüğü en büyük insan olan Hz. Muhammed Mustafa’nın (sav) dünyayı nura gark etmesinin yıl dönümünde, inanmış gönüller semaya yöneldi. 1453 sene evvel yaktığı iman ateşiyle bütün insanlığa kurtuluşun müjdesini veren Efendimizin doğumu Mevlid Kandili ile idrak edildi.

ALİ KANTARCI  İSTANBUL

Resul-ü Ekrem’in dünyaya teşrif ettikleri gece rahmet kapılarının da ardına kadar açıldığı bir kutlu zaman dilimi. İslam alemi her yıl yeni bir heyecanla Allah’ın bütün insanlığa rahmet elçisi olarak gönderdiği ve peygamberler zincirinin son halkası olan Hz. Muhammed’in getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz örnek ahlâkını özümsemek, O’na duyulan engin ve içten sevgiyi gönüllerden sözlere ve toplumsal bilince aktarmak düşüncesiyle asırlardır onun dünyaya gelişini Mevlid Gecesi olarak idrak ediyor. Dün gece camileri dolduran milyarlarca Müslüman, peygamberimizin ruhaniyetine sığınarak af ve mağrifet kapılarının açılması için niyazda bulundu. Peygamberimiz’in doğum günü olan geceyi ibadetle geçiren Müslümanlar, Kutlu Nebi’nin ismini anarak, kendisini kâinata rahmet olarak gönderen Allah’a (c.c) şükranlarını sundu ve mazlumların kurtuluşu, felaketlerin son bulması için dua etti.

Erbaş'tan tebrik

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da, milletin ve İslam aleminin Mevlit Kandili’ni tebrik ederek, “Yolunu ve yönünü kaybeden insanlık O’nun (Hazreti Muhammed) dünyaya teşrifleriyle yeni bir ufuk kazanmış, O’nun risaletiyle hayatın anlamını ve yaratılışın gayesini yeniden idrak etmiştir” ifadesini kullandı.

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