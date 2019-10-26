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Mevlid Kandilinde neler yapılabilir?

Mevlid Kandilinde neler yapılabilir? sorusu şimdiden merak edilmekte. Mevlid Kandili'ne sayılı günler kala Müslüman vatandaşlar bu anlamlı günün bu yıl hangi tarihe denk geldiğini araştırmaya başladı. Rebiulevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir ve Peygamber efendimizin doğum günü, bütün Müslümanların bayramı olarak bilinir. Anlamı "doğum zamanı" olarak bilinir. Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? İslam dünyası için en önemli gecelerden birisi olan Mevlid Kandili 2019 yılında hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandilinde neler yapılabilir?

26 Ekim 2019 Cumartesi 00:26
Mevlid Kandilinde neler yapılabilir?

Mevlid Kandilinde neler yapılabilir? sorusu şimdiden merak edilmekte. Mevlid Kandili'ne sayılı günler kala Müslüman vatandaşlar bu anlamlı günün bu yıl hangi tarihe denk geldiğini araştırmaya başladı. Rebiulevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir ve Peygamber efendimizin doğum günü, bütün Müslümanların bayramı olarak bilinir. Anlamı "doğum zamanı" olarak bilinir. Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? İslam dünyası için en önemli gecelerden birisi olan Mevlid Kandili 2019 yılında hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandilinde neler yapılabilir?

Mevlid Kandili 2019 ne zaman?

2019 yılı Mevlid Kandili Cuma gününe denk geliyor. Mevlid Kandili bu sene 8 Kasım 2019 Cuma günü idrak edilecek.

Mevlid kandilinde neler yapılabilir?

Hz. Peygamber, mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini talep etmiştir (Tirmizi, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla Müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde de oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.); “Şabanın ortasında yani berat gecesinde ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle! ‘ der.” buyurmuştur (İbn Mace, İkame, 191).

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 00:27
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