Rebiülevvel ayıyla birlikte pek çok kişi mevlid kandilinin ne zaman idrak edileceğini araştırmaya başladı. Peki, mevlid kandili hangi gün?

Mevlid kandili ne zaman kandil ne zamana denk geliyor?

Mevlid kandili hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesi idrak ediliyor. Rebiülevvel ayı 26 Eylül Pazartesi akşam namazıyla birlikte başladı. Mevlid kandili ise 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek.

Mevlid kandilinin önemi nedir?

Mevlid, doğum zamanı demektir. Hz. Muhammed (s.a.v) 'in doğduğu gece Müslümanlar tarafından Mevlid Kandili olarak kutlanır. Kandil kelimesinde de, belli günlerde yakılan aydınlık anlamı mevcuttur. İkisini bir araya getirip de Mevlid Kandili dediğimizde, Resûlüllah (asv)'ın doğum gecesinde minarelerde yakılan kandiller hâtıra gelmektedir. Müslümanlar, her sene Rebiü'l-evvel ayının on ikinci gecesini dualarlar, hatimlerle, mevlid-i Şeriflerle ihta eder. Müslümanlar bu gecenin hürmetine, günahları için, alemin huzuru ve mutluluğu için, Müslümanların kurtuluşu için Rabbimiz'e dua ve niyazda bulunur.

Mevlid kandilinde oruç tutulur mu?

Dini kaynaklara göz atıldığında Mevlid kandiline özgü bir oruç bulunmuyor. Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur.