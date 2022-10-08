Mevlid gecesinde skandal paylaşım! CHP’li başkanın bu yaptığını Yunan yapmadı

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CHP'li İzmir Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) dünyaya teşrifinin yıldönümü olan Mevlid gecesinde, Yunan'ın bile yapmadığı bir saygısızlığa imza attı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP'li Batur, düzenleyecekleri bir etkinliğin duyurusunu Twitter hesabından gerçekleştirdi.

CHP'li Konak Belediye Başkanı, sözde hayvan hakkı savunuculuğu kapsamında bugün saat 13:00'da Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen "Patilerin Festivali" adlı etkinlik için kullandığı görsellerin birisinde, cami fotoğrafının üzerine köpek yerleştirdi. Görsel üzerindeki nota da "Patiler nereye gidiyor" yazarak ahlaksız bir algıya imza attı.

Tepki yağdı!

Hem Cuma hem Mevlid gecesi olan Müslümanların en özel günlerinden birinde CHP'li başkan tarafından kullanılan çirkin görsel tepkileri beraberinde getirdi.

Abdül Batur'a tepki gösteren sosyal medya kullanıcılarından bazılarının paylaşımları şöyle: