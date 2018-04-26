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Mevlana Tüneli'nde sona yaklaşıldı

Sivas Belediyesi tarafından yapımı devam eden Mevlana Tüneli'nde üst beton kaplama işlemine başlanıldı.

26 Nisan 2018 Perşembe 15:26
Mevlana Tüneli'nde sona yaklaşıldı

Mevlana Tüneli'nde Fen İşleri ekipleri tarafından bağlantı yollarındaki genişletme çalışmaları devam ederken tünelin izolasyon ve üst beton dökme işlemleri de hummalı bir şekilde sürdürülüyor.

Tamamlandığı zaman şehirde yeni bir trafik aksını ortaya çıkaracak olan projeyle, mecburi olarak kent meydanına girmek zorunda kalan trafik akışı artık şehrin kuzeyinden yönlendirilecek. Böylece, Karşıyaka'dan yeni Numune Hastanesi'ne direkt bağlantı sağlanacak. 

YAZ AYLARINDA HİZMETE AÇILACAK

Sona yaklaşılan Mevlana Tüneli'nde izolasyon tesviye betonu, dolgu betonu ve çelik kalıp kemer betonu çalışmaları başladı.

Tünelin yaz aylarında hizmete açılması bekleniyor. 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 15:26
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