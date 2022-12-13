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Aktüel Mevlana Müzesi’ni 2.9 milyon kişi gezdi
Aktüel

Mevlana Müzesi’ni 2.9 milyon kişi gezdi

Celaleddin-i Rumi’nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi’ni, yılın ilk 11 ayında 2 milyon 905 bin kişi ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 21:04:00 -
Mevlana Müzesi’ni 2.9 milyon kişi gezdi

Her yıl dünyanın dört bir yanından Konya’ya gelen milyonlarca kişinin ziyaret ettiği, kültür, tarih ve inanç turizmi açısından önemli bir potansiyeli barındıran Mevlana Müzesi, Türkiye genelinde en çok ziyaret edilen müzelerden biri olmayı sürdürüyor. Mevlana Müzesi koleksiyonunda 10 bine yakın eser bulunuyor. Tilavet Odası’nda hat sanatıyla alakalı levhalar, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı döneminde devlet yöneticilerinin hediye ettiği kandiller, şamdanlar yer alırken, Mevlana ve Mevlevilik kıyafetleri de ayrı bir koleksiyonda sergileniyor.

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