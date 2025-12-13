  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Gramı 700 TL'ye satılıyor! Mali müşavirliği bıraktı, altın değerinde ürüne yöneldi

DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gramı 700 TL'ye satılıyor! Mali müşavirliği bıraktı, altın değerinde ürüne yöneldi

Bolu’da mesleğini bırakıp tarıma yönelen 32 yaşındaki Şeyda Yoltaş, kapalı ortam tarımıyla 50 metrekarelik alanda gramı yaklaşık 700 liradan satılan safran üretimi yapıyor.

#1
Foto - Gramı 700 TL'ye satılıyor! Mali müşavirliği bıraktı, altın değerinde ürüne yöneldi

Bolu’da ofis hayatını geride bırakıp üretimin tam merkezine geçen genç bir kadın, tarımda alışılmış kalıpları kıran bir işe imza attı.

#2
Foto - Gramı 700 TL'ye satılıyor! Mali müşavirliği bıraktı, altın değerinde ürüne yöneldi

Mali müşavirlik mesleğini bırakıp, hayalini kurduğu çiftçiliğe yönelen Şeyda Yoltaş (32), kapalı ortam tarımı modeli ile 50 metrekarelik alanda safran üretimi yapıyor. Gramı yaklaşık 700 TL olan safranın üretimine ilişkin Yoltaş, "Arılar gelmeden, erkek organ polenlerini dağıtmadan safranı toplamak ciddi bir emek maliyeti, işçi maliyeti. Burada biz bu süreci çok daha rahat atlattık. Yine çok çalıştık ama tarladakilere nispeten çok daha rahattık" dedi.

#3
Foto - Gramı 700 TL'ye satılıyor! Mali müşavirliği bıraktı, altın değerinde ürüne yöneldi

Çocukluk hayali olan üreticiliği gerçekleştirmek için 2012'den bu yana araştırma yapan Şeyda Yoltaş, iktisat lisansı, bankacılık-finans yüksek lisansı ve doktora eğitimi aldı. Mali müşavir olarak çalışan Yoltaş, yaptığı mesleğini bırakarak tarıma yöneldi. Yoldaş, kendi imkanlarıyla kapalı ortam tarımı modeli ile 50 metrekarelik alanda gramı yaklaşık 700 TL'ye satılan safran üretmeye başladı.

#4
Foto - Gramı 700 TL'ye satılıyor! Mali müşavirliği bıraktı, altın değerinde ürüne yöneldi

Üretici olmak istediğini belirten Yoltaş, "Bir şey yaratmak, bir katma değer yaratmak istiyordum. Çiftçilik de çok kıymetli, insan sağlığı için çok kıymetli, sürdürülebilirlik için çok kıymetli. Bu yüzden tercih ettim. Safranın çok fazla faydası var. Göz sağlığına, cilt sağlığına, kanserli hücrelerle mücadele ettiğini biliyoruz, tansiyonu düzenlediğini biliyoruz. Tabii ki kronik rahatsızlıkları olanlar muhakkak doktorlarına danışmalı. Bu her ürün için böyle. Günde bir bardaktan fazla tüketilmemeli, onu da söylemeliyim. Çünkü içeriği çok güçlü safranın. Kapsül halinde takviyelerle de çok destekleniyor. Üretim aşaması topraktaki ile bizdeki çok farklı. Topraktaki çok işli, çok meziyetli. O yüzden de biraz pahalı bir bitki. Pahalı bir bitki diyoruz ama aslına bakarsanız 1 gram safran bir kişiye, bir ay yeterli oluyor. Böyle düşündüğünüzde aslında çok yüksek bir fiyat değil" dedi.

#5
Foto - Gramı 700 TL'ye satılıyor! Mali müşavirliği bıraktı, altın değerinde ürüne yöneldi

Şeyda Yoldaş, "1 Ekim gibi safranlarımızı odaya aldık, kasım ortası gibi hasat yapmaya başladık. Hasatta elle tek tek çiçekler koparılıyor. Yeşil yapraklar konusunda topraktakine nispeten çok avantajlıyız. Yeşil yapraklarımız çok önemli. Gelecek sene soğan alabilmek adına çok önemli. Onlara zarar vermeden biz burada daha kolay çalışabiliyoruz. Tarlada bu çok mümkün olmuyor. O yüzden tarlada soğan gelişimi biraz yavaş oluyor. Biz her sene burada soğan alıp, soğan satışından ek gelir elde edebiliyoruz. Safran çiçeği, bir gecede açıyor. Ve açtığında yapraklarını iyice açılmadan toplamak bitkinin içeriği açısından, safran stigmalarının içeriği açısından çok önemli. Tarlada, burada, bu noktada da ayrılıyoruz. Burayı ben tarlaya ekseydim; 1,5 dönümden fazlaydı, gün ışımadan toplamak gerekiyordu. Arılar gelmeden, erkek organ polenlerini dağıtmadan safranı toplamak ciddi bir emek maliyeti, işçi maliyeti. Burada biz bu süreci çok daha rahat atlattık. Yine çok çalıştık ama tarladakilere nispeten çok daha rahattık. En azından içeriği kontrol edebiliyoruz, ışıklarımızı kapatabiliyoruz ya da çiçeklenme döneminde bitkinin istediği sıcaklığı, nemi, karbondioksiti ayarlayabiliyoruz. Doğada maalesef bunlar, çok mümkün olmuyor. Risklerle karşı karşıyasınız. Bu şekilde safran çiçeği tam açılmadan çıktığında kopartıp, el ile tek tek, burada 30 bin adet soğan var. Tek tek el ile kopartıp, tek tek el ile içindeki 3 stigmayı kopartıyoruz. Safranı kıymetli yapan aslında bu el işçiliği" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acemi Genel Başkan! Ağıralioğlu Trabzon’u alacağım derken Rize’den oldu
Gündem

Acemi Genel Başkan! Ağıralioğlu Trabzon’u alacağım derken Rize’den oldu

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun siyasette “hesap kitap bilmeden” yaptığı çıkışlar yine gündem oldu. Memleketi Trabzon’da y..
Washington’da diplomasi trafiği hızlandı! Trump iki ülke arasında ateşkes sağlandığını açıkladı
Gündem

Washington’da diplomasi trafiği hızlandı! Trump iki ülke arasında ateşkes sağlandığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Tayland ile Kamboçya arasında bir süredir süren çatışmalar konusunda her iki ülkenin lideriyle gerçekleştirdiği gö..
Rusya, Odesa’da Türk yük gemisini vurdu
Gündem

Rusya, Odesa’da Türk yük gemisini vurdu

Edinilen bilgilere göre saldırı, sabah saatlerinde Rus ordusunun Odessa çevresine düzenlediği yoğun füze ve İHA operasyonu sırasında gerçekl..
FETÖ’cü Elif Shafak İngiltere Kraliyet Edebiyat Derneği başkanı olarak atandı
Gündem

FETÖ’cü Elif Shafak İngiltere Kraliyet Edebiyat Derneği başkanı olarak atandı

FETÖ'nün manevi oğlu Eyüp Can Sağlık ile evlenen ve “örgüte gelin olan” Elif Şafak, her fırsatta Türkiye’yi İngiltere’ye şikayet ediyordu. İ..
Güllü’nün katili tutuklandı
Gündem

Güllü’nün katili tutuklandı

Yalova’da “Güllü” adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. “Kasten öldürme” suçl..
Gladyo'nun Sözcü'sü Yeşil'i hortlattı
Gündem

Gladyo'nun Sözcü'sü Yeşil'i hortlattı

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, kendisini telefonla arayan ve “Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım” olduğunu söyleyen kişiyle görüştüğünü yazdı. İddia..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23