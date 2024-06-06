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Yerel Metruk binada çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu
Yerel

Metruk binada çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-06 07:47:00 -

Ankara'nın Haymana ilçesinde gece saatlerinde metruk binada patlama sonrası çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Haymana'da saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Metruk bir binadan patlama sesi gelmesi üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Patlama sonrası binada yangın çıkarken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemelerde binada kimsenin bulunmadığı öğrenilirken patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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