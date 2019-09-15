Metruk binada çıkan yangın korkuttu Denizli’de metruk binada çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Denizli’de metruk binada çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi’nde tek katlı metruk binadan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası binada maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin ise yapılacak soruşturmanın ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.