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Metropollere saldırı için gönderilen PKK'lı terörist, operasyonla yakalandı

Irak'ın kuzeyinde bombalı eylem ve intihar saldırısı eğitimleri aldıktan sonra terör örgütü PKK tarafından büyük metropollere saldırı düzenlemek için görevlendirilen terörist, İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

19 Şubat 2019 Salı 12:35
Metropollere saldırı için gönderilen PKK'lı terörist, operasyonla yakalandı

Terör örgütü PKK tarafından metropollere bombalı saldırılar için gönderildiği tespit edilen terörist, İzmir'in Torbalı ilçesinde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya Ağustos 2015'te katıldıktan sonra Irak'ın kuzeyinde bombalı eylem ve intihar saldırısı eğitimleri alan, aranma ve yakalanma kaydının bulunmaması nedeniyle metropollerdeki saldırılarda görevlendirildiği tespit edilen "Agit Irmak" kod adlı terörist Ö.G'nin Torbalı'da olduğunu belirledi.

Jandarma ekipleri, tespit edilen adrese düzenledikleri operasyonla Ö.G'yi gözaltına aldı.

Diyarbakır'a getirilen Ö.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:35
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