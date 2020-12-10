MetroPOLL'den dikkat çeken Kasım ayı 'oy' anketi

MetroPOLL Araştırma, Kasım ayına ilişkin seçim anketini sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı. Her ay "Türkiye'nin Nabzı" araştırması yapan MetroPOLL, Kasım ayında da vatandaşlara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

AK Parti oyunu 1,7 puan arttırdı

Bir önceki aya göre AK Parti, oyunu 1,7 puan artırarak yüzde 30,2'ye yükselirken, CHP 0,8 puan kaybederek 16,4'e düştü. İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 8,2, HDP'nin oy oranı yüzde 7,6, MHP'nin oy oranı yüzde 6,7 olarak belirlendi.

Kararsızların oranı ilk kez bu ölçüde arttı

Çıkan sonuçlarda en göze çarpan ise kararsız seçmenler oldu. Kararsız olduğunu ve protesto oyu vereceğini beyan eden seçmenler ile ankete cevap vermeyenlerin oranı yüzde 26,8 olarak çıktı. Bu oran bir önceki ay yüzde 22,3'tü.