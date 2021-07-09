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Dünya Metroları su bastı! ABD'yi Elsa vurdu
Dünya

Metroları su bastı! ABD'yi Elsa vurdu

Atlantik Okyanusu'nda oluşan yılın ilk tropikal fırtınası Elsa, ABD’nin doğu yakası eyaletlerinde etkisini devam ettiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 23:46:00 -
Metroları su bastı! ABD'yi Elsa vurdu

Atlantik Okyanusu'nda oluşan senenin ilk tropikal fırtınası Elsa, ABD’nin doğu yakası eyaletlerinde etkisini sürdürüyor.

Florida’dan 3 gün önce ana karaya giren Elsa, saatte 126 kilometreye varan hızla dün gece ülkenin kuzeydoğu eyaletlerine ulaştı.

Elsa, aşırı yağış ve rüzgar şeklinde New York ve New Jersey’yi vurarak ağaçların devrilmesine, yollarda ve metro istasyonlarında su baskınlarına neden oldu.

New Jersey'deki Hoboken Caddesi'nin bazı bölgelerinde de su taşkınları yaşandı.

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