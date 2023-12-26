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Sosyal Medya Metroda tehlikeli anlar: Motokurye o anları paylaştı
Sosyal Medya

Metroda tehlikeli anlar: Motokurye o anları paylaştı

Yeniakit Publisher
2023-12-26 05:58:00 -

Maltepe Metro istasyonu içerisine sipariş götüren motokurye tünel içerisinde rayların üzerinde ilerlediği anları cep telefonu ile kayda aldı.

İstanbul Maltepe Metro istasyonunda iddiaya göre, istasyon durağının tünel içerisinde bulunan tren bakım alanına sipariş götüren motokurye, o anları cep telefonu ile kayda aldı. Kurye akla mantığa sığmayan bu yaptığı eylemi, "Metro içerisine servisimiz başlamıştır" notuyla paylaştı. Bu inanılmaz anlar izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Bir sipariş, iş uğruna canını hiçe sayan kuryenin ne için böyle bir şey yaptığı ise öğrenilemedi.

 

İstanbul'un Maltepe ilçesinde kaydedilen bir video sosyal medyada gündem oldu. Korku dolu anlar yaşandığı video, bir motokuryeye ait. Sipariş için yola çıkan motokurye, istasyona girerek canını tehlikeye attı. İstasyon durağının tünel içerisinde bulunan tren bakım alanına sipariş götüren sürücü, o anları cep telefonu ile kayda aldı. Kurye o anları ‘metro içerisine servisimiz başlamıştır’ notuyla paylaştı. Tünelde rayların üstünde sürüş yapan kurye, hem kendisini hem de birçok insanın hayatını tehlikeye soktu.

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