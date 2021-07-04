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Gündem Metroda maske kavgası! Zor ayırdılar
Gündem

Metroda maske kavgası! Zor ayırdılar

İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı metrosunda maske tartışması yaşandı. Araya giren vatandaşlar, tartışan gençleri zor ayırdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 10:55:00 -

İstanbul’da bir genç, Yenikapı-Kirazlı metrosuna maske takmadan bindi.

Bir grup vatandaş, genci maske takması konusunda uyardı.

Maskesini sürekli taktığını söyleyen genç, sadece bir anlık nefes almak için çıkardığını söyledi.

Ortamın gerilmesi ile tartışma devam etti.

Grubun uyarılara devam etmesi üzerine genç, “Kes ulan.” diyerek grubun üzerine yürüdü.

Olay, diğer vatandaşların araya girmesi ile son anda engellendi.

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