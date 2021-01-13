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Yaşam Metroda iğrenç olay! Kadına cinsel tacizini ulu orta sürdürdü
Yaşam

Metroda iğrenç olay! Kadına cinsel tacizini ulu orta sürdürdü

İstanbul'da metroda bir kadının yanına oturarak cinsel tacizde bulunan sapık ulu orta tacizini devam ettirirken, metrodan inen genç kadını takip etti. Görüntüleri yayınlanan sapığın tutuklandığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 00:01:00 -

Bindiği metroda yabancı uyruklu bir şahıs tarafından cinsel tacize maruz kalan güzellik uzmanı, yaşadığı zor anları anlattı.

Show TV'nin haberine göre, Hacıosman'a gitmek için metroya binen güzellik uzmanı, yabancı uyruklu bir şahsın yanına oturarak saçına dokunmaya başladığını öne sürdü.

Metroda cinsel taciz

Durumdan rahatsız olan kadın daha sonra karşı tarafa geçtiğini söyledi. Bunun da bir çözüm olmadığını söyleyen kadın, şahsın yaptığı hareketler ile cinsel tacize devam ettiğini belirtti.

Metrodan inen ve şüpheli tarafından takip edildiğini iddia eden kadın, "Yürüyen merdivenlerde beni sıkıştırdı. Çevredekilerden yardım istedim ancak kimse tepki göstermedi." dedi.

Tutuklandı

Yaşanan o anları kayda alan kadının durumu polise bildirdiği, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ise şahsı gözaltına aldığı öğrenildi.

Yabancı uyruklu adamın çok sayıda suç kaydı olduğu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine göndrerildiği bildirildi.

 

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