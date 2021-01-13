Metroda iğrenç olay! Kadına cinsel tacizini ulu orta sürdürdü

Bindiği metroda yabancı uyruklu bir şahıs tarafından cinsel tacize maruz kalan güzellik uzmanı, yaşadığı zor anları anlattı.

Show TV'nin haberine göre, Hacıosman'a gitmek için metroya binen güzellik uzmanı, yabancı uyruklu bir şahsın yanına oturarak saçına dokunmaya başladığını öne sürdü.

Metroda cinsel taciz

Durumdan rahatsız olan kadın daha sonra karşı tarafa geçtiğini söyledi. Bunun da bir çözüm olmadığını söyleyen kadın, şahsın yaptığı hareketler ile cinsel tacize devam ettiğini belirtti.

Metrodan inen ve şüpheli tarafından takip edildiğini iddia eden kadın, "Yürüyen merdivenlerde beni sıkıştırdı. Çevredekilerden yardım istedim ancak kimse tepki göstermedi." dedi.

Tutuklandı

Yaşanan o anları kayda alan kadının durumu polise bildirdiği, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ise şahsı gözaltına aldığı öğrenildi.

Yabancı uyruklu adamın çok sayıda suç kaydı olduğu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine göndrerildiği bildirildi.