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Aktüel Metroda bisikletlilere özel vagon
Aktüel

Metroda bisikletlilere özel vagon

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:55:41 -
Metroda bisikletlilere özel vagon

İSTANBUL (AA) - Metrolarda bisikletle seyahat etmek isteyen yolcular, belirlenen saatlerde araçların son vagonlarını kullanabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre Metro İstanbul, trafikteki araç sayısını azaltmak ve trafikte geçen saatlerin olumsuz etkilerinin önüne geçmek amacıyla araçlarda bisiklet kullanımına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı.

Uygulama kapsamında istasyonlara bisikletliler için yönlendirme işaretleri asıldı.

İstanbullular, 16 Eylül tarihinden itibaren katlanabilir bisikletleriyle gün boyunca, katlanamayan bisikletle ise 07.00-09.00 ve 17.00-20.00 saatleri dışında trenlerin son vagonunda ek ücret ödemeden seyahat edebilecek.

Düzenlemeyle kent içi ulaşımda bisiklet kullanımını artırarak sürdürülebilir kentsel hareketliliğinin desteklenmesi amaçlanıyor. Uygulama ayrıca daha sağlıklı ve sıfır emisyonlu bir yaşama özendirme hedefini taşıyor.

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