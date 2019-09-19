Metrobüste yer kavgası kanlı bitti Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüste yaşanan yer kapma tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Esenyurt Saadetdere Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüste yolculardan Ömer Bozyiğit ile kimliği belirsiz 2 yolcu arasında yer kapma tartışması yaşandı. Avcılar Durağı'nda başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Metrobüs Saadetdere Durağı'na geldiğinde kavga eden kişiler metrobüsten indi. Kavga durakta da devam etti ve 2 kişiden 1'i Ömer Bozyiğit'i kalçasından bıçakladı. 2 şüpheli, başka bir metrobüse binerek kaçtı. Duraktaki yolcuların durumu bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi yolcular yaparken, ambulans yoğun trafik nedeniyle olay yerine güçlükle gelebildi. Yaralı ambulansa alınarak Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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