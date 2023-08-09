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Yerel Metrobüste taciz vakaları artıyor, Ekrem izliyor!
Yerel

Metrobüste taciz vakaları artıyor, Ekrem izliyor!

Yeniakit Publisher
2023-08-09 17:39:00 - 2023-08-09 17:53:41
Metrobüste taciz vakaları artıyor, Ekrem izliyor!

Son haftalarda İBB'ye bağlı metrobüslerde artan kadınlara yönelik taciz vakaları, İstanbullular tarafından katlanılmaz bir hal aldı. Büyük güvenlik zafiyeti olan Metrobüsler, kadınlar açısından büyük tehlike oluşturuyor. Metrobüslerdeki sözlü ve fiziki taciz vakaları vatandaşı isyan boyutuna getirdi.

Son haftalarda İBB'ye bağlı metrobüslerde artan kadınlara yönelik taciz vakaları, İstanbullular tarafından katlanılmaz bir hal aldı. Büyük güvenlik zafiyeti olan Metrobüsler, kadınlar açısından büyük tehlike oluşturuyor. Metrobüslerdeki sözlü ve fiziki taciz vakaları vatandaşı isyan boyutuna getirdi.

Daha önce metrobüslerde uygulanan, her metrobüsün içinde bir güvenlik görevlisi ya da seyyar güvenlik görevlileri uygulamasının sonlandırılması, duraklardaki yetersiz güvenlik görevlisi sayısı ve denetlemelerin azalması gibi zafiyetler metrobüslerde bir çok cinsel taciz ve hırsızlık vakalarının aşırı seviyede artmasına sebep oldu. İBB'ye bağlı güvenlik görevlielri de durumdan şikayetçi. Güvenlik görevlileri sayılarının azlığından ve bu sebeple yetersiz kaldıkları için gerekli müdahaleyi yapamamaktan dem vuruyor.

Ak Parti döneminde her durakta en az 3-4 güvenlik görevlisinin olduğu, olaylara seri şekilde müdahale edildiği, seyahat halindeki metrobüslerin içinde de sık sık güvenlik görevlilerinin bulunduğu-devriye attığı biliniyor.

Seçim vaatlerini tek tek yutan İmamoğlu daha toplu taşımada bile kadınların güvenliğini sağlayamadığı için büyük tepkiler alıyor.

Kadın haklarından dem vuran ve bunu malzeme yapan CHP'nin konu realite olduğunda nasıl da kökezlediği, kadın hak ve güvenliğinin umurunda olmadığı son haftalarda artan metrobüs tacizleriyle ortaya çıkmış oldu.
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Yorumlar

şeyh şamil bu

yahu yakındığınız şeye bakın. zaten bu şer kafaların ilericilik maskesi altında istedikleri de bu. hele siz erkek kadın bir ayırmaya kalkın ne oluyor. laiklik mi keferelik mi ne elden gidiyor diye dötleri yırtılıncaya kadar bağırıyorlar. iblisin çocuklarından başka bir şey de beklenemez.
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