Metrobüsler kaza yaptı
Üsküdar'da, durakta yolcu indiren metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çarpması sonucu araçlarda hasar oluştu.
CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB, İstanbulluların kabusu olmaya devam ediyor.
Söğütlüçeşme yönünde Acıbadem Durağı'nda yolcu indiren metrobüse aynı yönden gelen başka bir metrobüs çarptı.
Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle araçlarda hasar meydana geldi.
Metrobüs yolunda kaza yapan araçların çekilmesi sırasında trafik akışının tek yönlü sağlanması nedeniyle yoğunluk oluştu.
Kaza yapan metrobüslerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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