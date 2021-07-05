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Gündem Metrobüsler çarpıştı! Feci görüntüler geldi, 24 yaralı var
Gündem

Metrobüsler çarpıştı! Feci görüntüler geldi, 24 yaralı var

Küçükçekmece'de metrobüsler çarpıştı. Olay yerinden görüntüler geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 08:56:00 - 2021-07-05 09:55:44
Metrobüsler çarpıştı! Feci görüntüler geldi, 24 yaralı var

İstanbul'da iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağı Topkapı yönünde yolcu almak için bekleyen bir metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken metrobüs seferleri de aksadı.

İHA, kazada 24 kişinin yaralandığı bilgisini geçti. İHA'ya konuşan ve kazaya tanıklık eden bir yolcu, Kaza esnasında metrobüste bulunan bir yolcu, “Seyir halindeydik, işe gidiyorduk her zamanki gibi. Kitap okuduğum için aşırı derecede şiddetli bir çarpma hissettim” dedi.

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Yorumlar

Putsavar

.m.eyyyyyyy CAAAHAAAPEELİİİLER GÜZEL İSTANBULUMUZ AK İSTANBULUMUZ SİZ BAŞA GELDİKTEN SONRA KAPKARA OLDU .HERŞEY ÇOOOKKK  OOOKKKK OLUYOR DEĞİL Mİİİİ.AHHHHH BİNALİ YILDIRIMM AHHHHHHHH Kİ VAHHHHH
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islami bakış

bakarsak yönü islamdan terse gidiyor dünya bu yandan çare nedir bu gidişatı firardan dönelim rabbimize günahtan
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