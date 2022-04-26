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Gündem Metrobüse binemeyen vatandaştan İmamoğlu'na tarihi kapak!
Gündem

Metrobüse binemeyen vatandaştan İmamoğlu'na tarihi kapak!

İstanbul'da uzun süre metrobüse binmek için bekleyen bir yolcu, yaşanan duruma tepki gösterdi. Yolcu, doluluk nedeniyle aracın kapılarını açmayan şoföre, "135 yeni araç alınmadı mı? Haber ver telsizden" diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 14:19:00 -
Metrobüse binemeyen vatandaştan İmamoğlu'na tarihi kapak!

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iş bilmezliğine vatandaşlar isyan etmeyi sürdürüyor. İstanbul'da uzun süre metrobüse binmek için bekleyen bir yolcu, yaşanan duruma tepki gösterdi. Yolcu, doluluk nedeniyle aracın kapılarını açmayan şoföre, "135 yeni araç alınmadı mı? Haber ver telsizden" diyerek tepki gösterdi. 

 

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